Na quarta-feira (15), Argentina e Uruguai, países vizinhos do Brasil, entraram para a lista de surtos confirmados de gripe aviária.

Diante do avanço da doença em plena América do Sul, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) reforça o pedido para que os produtores rurais do estado — e de todo o país — reforcem as medidas de prevenção, a fim de evitar ocorrências relacionadas ao vírus da influenza aviária.

+ Com casos confirmados na Argentina e Uruguai, Brasil reforça vigilância para evitar influenza aviária

Nesse sentido, a entidade reforça que, diante de casos suspeitos, é necessário notificar as autoridades responsáveis. No estado de São Paulo, por exemplo, a federação avisa que a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) está disponível para receber esses alertas pelo telefone 19-3045-3350. Além disso, a equipe da Faesp informa que, em nível nacional, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) conta com a plataforma e-Sisbravet para registros.

Presidente da Faesp, Fábio de Salles Meirelles reforça que, ao menos em solo paulista, o trabalho contra a gripe aviária vai além do apoio da CDA e do Mapa. Ele avisa que conta desde já com a ajuda dos sindicatos rurais e da imprensa para que o estado e o Brasil como um todo sigam livre da doença que já se espalha por outros oito países sul-americanos. Além de Uruguai e Argentina, o vírus foi detectado na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Equador, no Peru e na Venezuela.

“Manter o status sanitário do Brasil como livre da enfermidade é uma responsabilidade a ser compartilhada por toda a sociedade” — Fábio de Salles Meirelles

“Solicitamos aos sindicatos rurais que deem ampla divulgação das orientações prestadas junto aos veículos de comunicação local, mídias sociais, além de afixarem o cartaz em locais públicos de grande circulação de pessoas”, diz Salles Meirelles. “A campanha deve alcançar também a população urbana, pois manter o status sanitário do Brasil como livre da enfermidade é uma responsabilidade a ser compartilhada por toda a sociedade”, prossegue o dirigente.

Prevenção é o melhor caminho do Brasil contra a gripe aviária

Na visão do presidente da Faesp, autoridades e produtores rurais devem seguir vigilantes contra a doença. Conforme defende, a prevenção e, eventualmente, a detecção precoce dos casos suspeitos irão ajudar o Brasil a ser um exemplo no combate à doença. “O quanto antes a autoridade veterinária chegar ao local, rapidamente uma resposta para contenção do foco poderá ser dada, reduzindo as chances de disseminação da doença”, aponta o executivo.

“Fundamental que todos envolvidos na criação de aves mantenham estado permanente de atenção e vigilância” — Fábio de Salles Meirelles

“Por essa razão, os produtores paulistas devem reforçar as medidas de prevenção em suas granjas, por mais rigorosas que sejam, bem como comunicar imediatamente os casos suspeitos ao serviço veterinário oficial”, enfatiza Fábio de Salles Meirelles. “É fundamental que todos envolvidos na criação de aves mantenham estado permanente de atenção e vigilância, principalmente quanto ao isolamento das aves comerciais de produção em relação às aves de vida livre”, complementa.

Faesp pede mais cuidado contra o avanço da doença

Por entender que a ocorrência de um único foco de gripe aviária no Brasil “seria um evento desastroso” e com potencial para “provocar graves consequências econômicas e sociais à avicultura e a outras cadeias produtivas”, a direção da Faesp desenvolveu e começou a divulgar um cartaz com o objetivo de conscientizar, sobretudo, os produtores rurais e trabalhadores da avicultura comercial. A campanha, segundo a entidade, também se destina a responsáveis por criações domésticas de menos escala ou subsistência, além de criadores de aves silvestres e exóticas.

O material disponibilizado pela Faesp (veja a arte abaixo) reforça as principais medidas de prevenção e vigilância contra a influenza aviária. O cartaz também mostra como tais ações devem ser adotadas no dia a dia pelos produtores rurais.