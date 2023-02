Na estreia o Real Ariquemes foi derrotado pela equipe do Palmeiras em partida realizada no Allianz Parque em São Paulo. As meninas do Real se apresentaram bem no primeiro tempo e até os primeiros minutos da etapa final o placar estava apenas de 1 a 0 para a equipe paulista, mas após sofrer o segundo gol, as jogadoras do time de Rondônia perderam a concentração e o jogo terminou pelo placar de 9 a 0 para o Palmeiras.