O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, publicou o processo seletivo especial para vagas remanescentes dos Cursos Técnico em Eletromecânica Subsequente ao Ensino Médio e Licenciatura em Matemática, com ingresso no 1º semestre de 2023.

Para concorrer às vagas, é necessário comparecer à reunião de manifestação de interesse nas vagas remanescentes, que será realizada no dia 1º de março de 2023, às 9 horas.

Poderão participar do processo seletivo os candidatos inscritos no Processo Seletivo Unificado (PSU 2023/1) dos Cursos Técnico em Eletromecânica Subsequente ao Ensino Médio e Licenciatura em Matemática, que não tenham realizado a matrícula ou que esta tenha sido indeferida, e participar da reunião de manifestação de interesse nas vagas remanescentes. Poderão ainda participar da reunião, para preenchimento das vagas remanescentes e formação da lista de espera, qualquer candidato que tenha interesse e que cumpra os requisitos do edital.

São 17 vagas para a Licenciatura em Matemática e 18 vagas para o Curso Técnico em Eletromecânica Subsequente ao Ensino Médio. Os cursos serão ofertados na modalidade de ensino presencial e, para ingresso, é requisito imprescindível que o candidato tenha sido aprovado, sem dependências, no ensino médio.

Sobre a reunião de manifestação de interesse nas vagas remanescentes: os candidatos convocados e demais interessados nas vagas remanescentes deverão comparecer, com antecedência mínima de, pelo menos, 30 minutos, munidos dos documentos relacionados no subitem 1.11 do edital. Devendo assinar as listas de presença e a ata. Não será permitida a entrada de candidatos e/ou seu responsável legalmente investido no recinto após o início da reunião. Menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis legais.

O edital com todas as informações relativas ao processo de seleção dos candidatos pode ser acessado neste link.