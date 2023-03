O Real Ariquemes recebeu em casa o Porto Velho, e o time da capital ficou bem a vontade no Gentil Valério dominando todo primeiro tempo e criando boas chances de gol.

Apesar do domínio o gol da locomotiva só veio na parte final aos 36 minutos numa cobrança de escanteio o lateral Douglas mostrou habilidade para abrir o placar com um toque de letra.

O Porto Velho foi para o intervalo com a vantagem de um gol e mais disposição em campo. Mas na segunda etapa o Real Ariquemes equilibrou as ações e as duas equipes proporcionaram uma bela partida de futebol. Mas a decisão ficou para os minutos finais, primeiro com o Furacão do Vale do Jamari aos 37 minutos com Yan que saiu do banco de reservas para empatar a partida, Léo dominou e rolou para Yan empurrar para as redes do Porto Velho. Mas nos acréscimos aos 51 minutos numa cobrança de escanteio o zagueirão Renan subiu e decretou a vitória da Locomotiva. Com a vitória o Porto Velho dormiu na liderança com sete pontos. O Real Ariquemes estacionou nos seis pontos na terceira colocação.

No sul do Estado no Portal da Amazônia o Vilhenense recebeu a equipe do Guaporé que viajou em busca da primeira vitória na competição. Mas o Leão não deu chances ao adversário que se apresentou bem, mas não o suficiente para somar os três pontos. O Vilhenense buscou o gol com velocidade na primeira etapa, desperdiçando boas chances de gol, mas no minuto 20 o camisa dez Leozinho bateu de primeira na entrada da área para marcar o gol que garantiu a primeira vitória do Leão no Rondoniense. Com os três pontos o Vilhenense soma quatro e permanece na quinta posição, enquanto o Guaporé segue em sexto na tabela, sem vencer e sem marcar gol na competição.