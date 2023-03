A Residência Multiprofissional é uma modalidade de ensino de pós-graduação voltada para a prática profissional.

Nela, os alunos somam o trabalho em suas futuras áreas de especialização com conteúdo teórico e supervisão de profissionais mais experientes.

A prática funciona em instituições de saúde como hospitais, universidades e instituições de pesquisa.

Alan Bortolozo, Danieli Dietrich, Karielhe Brandão e Matheus Coelho foram selecionados por um processo seletivo, para atuarem como profissionais residentes no Hospital Regional de Vilhena. Quem recebe a oportunidade, efetivamente, trabalha no campo de atuação escolhido. Alan e Karielhe escolheram a área de Terapia Intensiva, enquanto Danieli e Matheus irão atuar na área de Urgência e Trauma. Os ganhos da prática profissional de um residente em Fisioterapia vão muito além do currículo: fazer networking, ganhar experiência, desenvolver competências e habilidades também fazem parte da gama de vantagens que um profissional adquire no dia-a-dia.

A FIMCA Vilhena fica extremamente feliz em ver seus alunos levantando voos cada vez mais altos na formação profissional. A professora Josiane Bruna da Silva, coordenadora adjunta do núcleo da saúde, fala com orgulho sobre seus alunos e destaca a sensação de dever cumprido após um longo caminho de muita dedicação, respeito e excelência na formação acadêmica desses profissionais: “Quando recebi a notícia de que nossos alunos passaram na residência, foi uma sensação de dever cumprido. Para nós, que acompanhamos todo o processo, nos deixa imensamente feliz, nos aponta que estamos no caminho certo e que eles estão em busca de mais conhecimento e aprimoramento da profissão. Desejo uma caminhada de muito aprendizado e boas experiências na vida profissional”.

Karielhe Brandão, uma das alunas selecionadas para atuar na Terapia Intensiva, fala sobre a mudança na rotina com os plantões e a vida pessoal: “Ainda estou passando pelo processo de adaptação no setor da UTI, então, está sendo bem corrido e difícil para conciliar as 60 horas semanais que o programa de residência exige com a vida pessoal”.

Apesar das longas horas dedicadas, Karielhe destaca que ter sido selecionada para a vaga foi uma grande conquista e uma grande oportunidade de crescimento profissional. “Foi um misto de emoções e gratidão ao ver todo o meu esforço em buscar conhecimento sendo reconhecido e começando a colher os frutos com uma oportunidade incrível”.

A aluna também reconhece os esforços dentro de sala de aula: “Colocando professores capacitados ao longo da minha trajetória acadêmica, eles foram imprescindíveis para eu conseguir a aprovação na residência, sempre me motivando a buscar o meu melhor e oferecer o melhor ao paciente, respondendo minhas dúvidas, mesmo fora do horário de trabalho e também proporcionando estágio na área da saúde pública, onde tive o primeiro contato como “profissional” junto à comunidade. Assim, pude analisar o perfil dos pacientes e escolher a especialização que eu mais gostasse com segurança”. Afirma Karielhe Brandão.

A FIMCA Vilhena deseja todo sucesso para os novos profissionais.