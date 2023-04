No último domingo, 2 de abril de 2023, o pátio do 4º Batalhão de Polícia Militar em Cacoal foi tomado por pessoas de todas as idades e habilidades, incluindo atletas profissionais e amadores, com um único propósito: participar da 2ª Corrida Integração do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM).

Mais de 350 pessoas se inscreveram nesta competição, que também comemorou os 30 anos do Batalhão Capitão Rui Luiz Teixeira.

A corrida contou com percursos de 7k, 14k e 21k, e todos os participantes conseguiram concluir os trajetos. Nesta edição tivemos a participação das crianças com a corrida kids e a corrida especial para pessoas com deficiência (PCDs), que abrilhantaram ainda mais nosso evento. Essa iniciativa de inclusão social possibilita às pessoas com deficiência participarem de uma corrida de rua, considerando suas condições e peculiaridades, além de promover o acesso à socialização e ao lazer dos participantes do evento esportivo.

Ao final, todos foram agraciados com uma linda medalha de participação, e os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus.

A corrida de rua é uma modalidade esportiva em ascensão no Brasil, contando com pessoas de todas as classes sociais, que correm por motivos, metas e superações pessoais. Para essas pessoas, concluir a corrida já é uma grande vitória.

O Comandante do 4º BPM, Tenente Coronel PM Ivan Cezar Vian, em sua fala, parabenizou os vencedores e agradeceu a todos os participantes, além de exaltar que o evento foi idealizado com o fim de promover a integração da Polícia Militar com a comunidade, estimulando a prática esportiva e proporcionando bem-estar.

Após a corrida, foi servido um café da manhã para os participantes, onde tivemos momentos de interação e comemorações entre os participantes e familiares.