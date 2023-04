Foi publicado na última sexta-feira, 31, o resultado da concorrência pública para construção de fóruns digitais no interior do Estado de Rondônia.

A licitação foi realizada em dois lotes, sendo o primeiro, que inclui os prédios de Candeias do Jamari, Itapuã d´Oeste, Cujubim e Alto Paraíso.

A empresa vencedora foi a Shekinah Construções e Serviços LTDA., que é de Rondônia. A obra terá início em maio, com previsão de término em novembro de 2023.

O segundo lote, que prevê a construção de fóruns nos municípios de Chupinguaia, Campo Novo de Rondônia e Monte Negro, será repetido.

O novo edital sairá na próxima semana. A concorrência pública foi aberta no dia 8 de março, em uma sessão pública. Os fóruns serão construídos com metodologia inovadora Light Steel Frame, que significa estrutura de aço leve, tem vantagens de economia de 30% nos custos com a fundação da obra, mão de obra e rapidez na construção.

Outro diferencial é a sustentabilidade, tendo em vista o uso mínimo de água e cimento e geração de poucos resíduos e material reciclável. Com isso, as estruturas são montadas com agilidade e com menos recursos. O modelo será aplicado também na construção do prédio da comarca de Nova Mamoré e Colorado do Oeste, que ainda serão licitados.

Assim como os fóruns que já estão em funcionamento em Mirante da Serra e Extrema, as unidades ampliam o acesso do cidadão à Justiça com serviços digitais que viabilizam audiências, consultas e outros atendimentos, evitando os custos com deslocamento de quem mora distante de sedes de comarcas. A iniciativa do TJRO recebeu o prêmio Innovare no ano passado.