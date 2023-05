Na manhã desta terça-feira, 2, a Polícia Civil (PC) do Estado de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Cujubim e Delegacia Regional de Ariquemes, com apoio do Ministério Público de Ariquemes, deflagrou a operação policial denominada Caixa de Pandora.

A ação é fruto das investigações que apuram o duplo homicídio de Mateus Queiroz dos Santos e Márcio da Luz Frelik, conhecido como Mazinho.

Durante as investigações foram colhidos elementos probatórios que indicam prováveis autores do duplo homicídio em 27 de fevereiro de 2023 realizado por dois criminosos em plena luz do dia no centro de Cujubim.

Das buscas policiais, prendeu-se um suspeito no município de Ariquemes, apreendeu-se armas, munições, uma jaqueta camuflada, motocicleta, capacetes e outros objetos com possível relação com a prática delituosa.

Também se verificou elementos de informações que indicam que os autores do duplo homicídio possam ser autores do homicídio do vereador Kenas de Souza Nogueira, e ainda de um terceiro homicídio ocorrido em Cujubim.

As investigações continuam no sentido de elucidar a onda de homicídios ocorridos naquele município.

As ações policiais foram levadas a efeito pela Delegacia de Cujubim com a cooperação do Delegado Regional Dr. Ricardo Rodrigues e Agentes policiais do Núcleo de inteligência e da Delegacia de Homicídios de Ariquemes.

Segundo a mitologia grega, Pandora (mulher criada por Zeus) levava consigo uma caixa com a recomendação de que jamais fosse aberta mas ela, sem conter a curiosidade, abre-a e com isso liberta de seu interior todos os males até então desconhecidos pelos homens doenças, guerra, mentira, ódio, etc. Ela fecha a caixa, mas mantém em seu interior apenas a esperança. Na mesma forma, com a operação de hoje o Estado visa substituir a sensação de impunidade garantido o direito a segurança que a sociedade de Cujubim merece/requer.