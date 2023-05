Os clubes ganharam mais dias para confirmar participação na competição devido as mudanças de datas dos jogos finais do Rondoniense 2023 Série A, provocadas pelo início do Brasileirão Série D, tendo o Real Ariquemes como finalista da 2ª fase da competição e também representante de Rondônia na série D além do clube está envolvido na disputa do Brasileiro Feminino Série A.

Outros dois clubes, Ji-Paraná e Porto Velho também continuam na disputa pelo título do Rondoniense. Por esses motivos o Departamento de Competições da FFER decidiu prorrogar as inscrições para a competição feminina, tendo em vista que a decisão do Rondoniense deve ocorrer próximo ao dia 20 de maio.

Os clubes interessados em participar da competição devem preencher o termo de adesão a competição para participação no Campeonato e está de acordo com todas as condições organizacionais técnicas, financeiras e disciplinares constantes dos Regulamentos e a outros diplomas normativos complementares e conexos, bem como às decisões posteriores a serem comunicadas pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia. O Campeonato Rondoniense Feminino está prevista para o início entre os meses de maio e junho.