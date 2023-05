O Grêmio venceu o Inter, por 3 a 1, neste domingo, com enorme superioridade, e afundou o maior rival na maior crise das últimas duas temporadas.

O Colorado amargou a quinta derrota seguida, sofrendo 11 gols e marcando apenas um no período. Os gols tricolores foram marcados por Suárez, Villasanti e Bitello, e o Internacional descontou com Jhonny.

O resultado deixa o Colorado em uma situação complicada na tabela. O Inter é o 15º colocado com sete pontos conquistados, e apenas dois de diferença para o Corinthinans, o primeiro no Z4.

PRIMEIRO TEMPO

O Inter até teve a primeira boa chance da partida, aos três minutos, com Johnny acertando uma bomba no travessão, mas foi Luis Suárez quem abriu o placar.

Aos sete minutos, o centroavante marcou o seu primeiro gol em um clássico Gre-Nal. O craque aproveitou a bola perdida de Johnny e estufou as redes, sem chance para Keiller. Grêmio 1 a 0.

Aos 27 minutos, briga de volantes. Johnny pisou no pé de Carballo, que reclamou, e em poucos segundos os jogadores se desentenderam, o que formou um bolo de companheiros no gramado.

Na sequência, o Grêmio ampliou a vantagem. Em bola dividida com Thauan Lara, aos 30 minutos, Villasanti levou a melhor, e até mesmo, um passe do jogador colorado. Livre na defesa, o paraguaio chutou no canto e marcou o segundo para o Tricolor. 2 a 0.

Em um dos poucos lampejos do Inter, nos minutos finais, Pedro Henrique tentou duas vezes e errou a mira. Na primeira, após receber de Maurício, o atacante chutou muito acima da meta gremista. Na segunda, finalizou para fora novamente.

Nos acréscimo, Kannemann derrubou Maurício, que sentiu o ombro e foi tirado do gramado, chorando, pela equipe médica do Inter.

SEGUNDO TEMPO

Para a segunda etapa, as equipes voltaram a campo com mudanças. Bruno Alves, que sentiu o tornozelo, deu lugar a Gustavo Martins na zaga. No Inter, após Mauricio deixar o gramado com problemas no ombro, De Pena entrou em seu lugar.

O zagueiro argentino Kannemann levou o segundo cartão amarelo por fazer falta em Pedro Henrique, e foi expulso. O zagueiro levou cartão amarelo em todas rodadas até aqui. São sete amarelos e um vermelho no Campeonato Brasileiro.

Precisando do gol, Mano Menezes tirou o zagueiro Rodrigo Moledo e colocou atacante Wanderson na equipe. O jogador até conseguiu colocar algumas bolas dentro da área, mas sem êxito. Alemão entrou no lugar Luiz Adriano aos 17 minutos.

Aos 20 minutos, Suárez arrancou em velocidade, tabelou com Reinaldo, que deu o passe para Bitello. Sem marcação da defesa do Inter, o meia soltou uma bomba no canto direito de Keiller. Grêmio 3 a 0.

O Colorado ainda conseguiu o gol de honra. Aos 42 minutos, Alan Patrick cobrou escanteio e Johnny, de cabeça, tirou o zero do placar para o Inter, mas já não havia tempo de reação.