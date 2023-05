A ação realizada na terra indígena Sete de Setembro visa combater garimpos ilegais e crimes contra a fauna e a flora.

Em operação conjunta, Polícia Federal (PF) e Ibama intensificaram suas ações de combate aos crimes ambientais na terra indígena Sete de Setembro, nesta terça-feira, 3.

A ação visa combater garimpos ilegais e crimes contra a fauna e a flora presentes nessa área de preservação.

No enfrentamento dessa problemática, a Polícia Federal contou com o apoio do Comando de Aviação Operacional da instituição (CAOP), uma unidade especializada que dispõe de recursos aéreos de alta tecnologia, o que permite um monitoramento mais eficiente e uma pronta resposta às atividades ilegais identificadas na região.

Durante os trabalhos, as equipes policiais destruíram uma ponte utilizada pelos invasores da Terra Indígena, a qual dava acesso à uma área de exploração ilegal de ouro (garimpo).

A ação conjunta da Polícia Federal e do IBAMA demonstra o empenho em preservar a rica biodiversidade, assegurando o equilíbrio ecológico e a salvaguarda dos direitos fundamentais dos povos indígenas.

A Polícia Federal reitera seu compromisso em atuar firmemente contra os crimes ambientais e, por meio dessa operação conjunta com o Ibama, visa desmantelar os garimpos ilegais e punir os responsáveis por delitos contra a fauna e no interior de Terras Indígenas. A preservação do meio ambiente é uma missão que demanda esforços contínuos e a colaboração de todos os segmentos da sociedade.

