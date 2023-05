“Basta um pedido da prefeitura para que o DNIT autorize a construção do ‘Amo Vilhena’ aqui nesse local”. Com essas palavras, o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro Junior (Podemos), anunciou a continuidade da obra que será o cartão postal do Município “Portal da Amazônia”.

A obra foi interrompida pelo órgão federal em novembro de 2022, durante a gestão do prefeito interino Ronildo Macedo (Leia mais AQUI e AQUI).

Agora, a autorização é anunciada após a polêmica ocorrida semana passada devido à instalação de um projeto do IFRO na rotatória que interliga as rodovias BR-174 e BR-364, que teve até pedido de explicações do prefeito ao DNIT.

Flori, acompanhado do vereador Pedrinho Sanches e o empresário Anilton (que foi secretário na gestão de Macedo), disse que o projeto será entregue pronto ainda nesta semana e que a comunidade irá ajudar na compra de materiais.

Nas redes sociais, a assessoria da prefeitura afirmou que “o projeto já está sendo elaborado e nos próximos dias aqueles que trafegam pela BR-364, no perímetro urbano da cidade, logo poderão apreciar um cenário bonito e que só vem somar ainda mais com a beleza do ‘Portal da Amazônia’”.

