A atleta Marisa de Oliveira, responsável pela equipe feminina de voleibol da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), manteve contato com a redação do Extra de Rondônia, nesta terça-feira, 30, para falar sobre a 5ª Copa Juína de Voleibol, realizado no Mato Grosso (MT).

No evento esportivo, que aconteceu nos dias 21 e 22 de maio, as atletas vilhenense conquistaram o 1º lugar, e, consecutivamente, o tetracampeonato, superando equipes de Aripuanã, Juína e Brasnorte.

“Nos preparamos um ano para a competição e usamos veículos próprios para viajar. Chegamos a realizar uma rifa beneficente para arcar com as despesas. A equipe está se destacando cada vez mais, porém precisamos de patrocínio para continuar participando das competições”, disse Marisa, agradecendo o apoio do presidente da AABB, Robertinho Alves da Silva, de entidades públicas e privadas.

Na competição, a equipe vilhenense também se destacou nas categorias “melhor levantadora” e “melhor atacante” da temporada”.

HISTÓRIA

Marisa informou que a equipe da AABB Vilhena foi criada em 2017 e, desde então, participa anualmente da competição no MT. Além deste ano, a equipe também venceu os torneios realizados em 2017, 2018, 2019.

Para mais informações sobre a equipe ou patrocínio entrar em contato através dos telefones (69) 9-8483-6355 / 9-9215-9643 ou 9-9906-5512.