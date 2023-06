Está previsto para outubro, o lançamento do edital de licitação para a construção dos prédios da nova comarca de Nova Mamoré e do fórum de Colorado D´Oeste, em Rondônia.

Assim como os fóruns digitais, os novos prédios serão construídos em tecnologia Light Steel Frame, um método construtivo mais rápido e sustentável.

Os projetos arquitetônicos das obras já foram concluídos. Nos últimos quatro anos, o TJ concluiu oito unidades, ampliando o acesso à Justiça e melhorando as condições de atendimento ao jurisdicionado.

Os processos licitatórios vão proporcionar melhores condições físicas do Fórum de Colorado D´Oeste, que funciona hoje no centro da cidade, na rua Humaitá. A comarca é uma das prioridades do plano de obras do Poder Judiciário, que procura oferecer melhores condições de trabalho aos servidores, servidoras, magistrados e magistradas e de atendimento para o cidadão e cidadã que buscam a Justiça.

NOVA COMARCA

Aprovada no ano passado, a nova Comarca, em Nova Mamoré, a 24 ª, do Estado, será construída em terreno doado pela prefeitura do município. A decisão sobre a instalação de nova unidade passou pela aprovação do Conselho da Magistratura e Modernização Institucional do Tribunal de Justiça de Rondônia e atende critérios como número de habitantes e de processos, parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

Os dois novos prédios, em Colorado D´Oeste e em Nova Mamoré, serão os primeiros a utilizarem 100% do método Light Steel Frame. De acordo com a secretária administrativa do TJRO, Elaine Bettanin, projetos complementares para os novos estão em fase de elaboração. Os primeiros a utilizarem parcialmente o método Light Steel Frame e que estão em andamento são os fóruns digitais em Candeias do Jamari, Itapuã d´Oeste, Cujubim e Alto Paraíso.

“O Poder Judiciário tem buscado sempre aperfeiçoar as contratações adequando à realidade local, além de inovações que proporcionem obras mais sustentáveis e economicidade e que atendam a necessidade do cidadão que busca a Justiça”, esclareceu a secretária. Além disso, o Poder Judiciário também vem em constante busca por oferecer condições para o melhor atendimento ao Jurisdicionado atendendo a critérios de acessibilidade.

OBRAS EM ANDAMENTO

Além das duas comarcas, o Poder Judiciário de Rondônia dá prosseguimento às obras de construção de novos prédios, em Rolim de Moura e Vilhena.

Neste mês, o presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia visitou os locais, acompanhado do juiz secretário-geral, Rinaldo Forti para ver de perto o andamento dos trabalhos. O Fórum de Vilhena está previsto para ser entregue em novembro deste ano e o de Rolim de Moura, em junho de 2024.