O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, abriu 117 vagas para cursos de graduação na modalidade educação a distância (EaD), totalmente gratuitos, sem qualquer cobrança como taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades. São ofertados três cursos: Licenciatura em Pedagogia (concluído em 4 anos, 17 vagas); Tecnólogo em Gestão Pública (concluído em 2 anos, 50 vagas); e Tecnólogo em Gestão Comercial (concluído em 2 anos, 50 vagas)

Do quantitativo de vagas, haverá ações afirmativas para a inclusão e permanência de negros (pretos e pardos), indígenas e PCD (pessoas com deficiência), além da reserva de vagas para egressos do IFRO. Para se inscrever é necessário ter concluído o ensino médio, e as inscrições serão realizadas exclusivamente on-line, no Portal de Seleção do IFRO, até o dia 09 de junho.

O candidato poderá concorrer com apenas uma inscrição por edital e nível de ensino. Aquele que efetivar mais de uma inscrição regida pelo mesmo edital e nível de ensino, concorrerá somente com a última inscrição realizada.

A classificação dos candidatos será realizada com base nas notas/conceitos do 1º ao 3º ano do ensino médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, informados pelo candidato durante a inscrição e comprovados no ato da matrícula através de Histórico Escolar, Boletim Escolar oficial (ou documento oficial equivalente).

Os cursos ofertados na modalidade de ensino a distância (EaD) têm como requisito a realização de atividades presenciais obrigatórias, que ocorrerão no campus ou polo em que o aluno estiver matriculado, conforme Calendário Acadêmico da Unidade.

A Coordenadora de Educação a Distância no Campus Vilhena, Dinalva Barbosa Fernandes, explicou que para os cursos tecnólogos em Gestão Pública e Gestão Comercial a previsão é que seja um encontro presencial ao final de cada bloco de duas disciplinas, o que corresponde a aproximadamente um encontro presencial por mês. Podem, ainda, ser organizados seminários ou outros eventos presenciais para as turmas no final de cada semestre.

Para o curso de Pedagogia, “os encontros presenciais serão mensais, trimestrais ou semestrais. Variará conforme a organização de cada bloco de disciplinas, somando 20% da carga horária de cada disciplina”. No edital estão dispostos todos os detalhes do processo de inscrição e seleção, além de documentos, critérios de classificação, cronograma, entre outros.

O candidato que necessitar esclarecer dúvidas, colher informações, explicações e/ou orientações sobre o Processo Seletivo, pode contatar a Coordenação de Educação a Distância através do e-mail: cead.vilhena@ifro.edu.br

Acesse o edital completo neste link.

Vagas para RO e MG

O Instituto Federal de Rondônia oferta ao todo 1.290 vagas, distribuídas em cidades do estado de Rondônia e em Uberaba (MG). Todas para ingresso no 2º semestre de 2023. As candidaturas podem ser feitas até dia 9 de junho no sistema de inscrição on-line, inclusive durante o final de semana e feriados.