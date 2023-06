Na manhã de quinta-feira,1, a Polícia Militar do Estado de Rondônia prendeu dois suspeitos por furtar gado em fazenda próximo a BR-364 em Ariquemes.

Os animais foram encontrados após o caminhão que os transportava quebrar.

A guarnição ao receber denúncia anônima na central de operações, deslocou-se para a linha C-75 próximo a Br-364, onde estaria um caminhão transportando nove animais de espécie bovina de procedência duvidosa. Chegando na localidade, foi avistado veículo estacionado com os animais furtados e os suspeitos próximo ao caminhão.

Em conversa com o motorista, ele disse à Polícia que não teria a guia de transporte dos animais, relatou que durante a madrugada havia buscado os bovinos com seu parceiro na fazenda para fazer o transporte até a linha C-90 de Alto Paraíso, e que teria recebido benefícios (não disse quais) para fazer a retirada do gado sem que o dono da propriedade percebesse e o levasse até o local informado. O rapaz que contratou o motorista não se manifestou.

Ao verificar os animais, dois estavam mortos, os policiais então entraram em contato com os proprietários da fazenda informando que tinham encontrado os animais furtadas. O dono dos animais foi até o local, retirando os gados vivos do caminhão juntamente com seus funcionários, deixando em uma fazenda próxima de um conhecido seu.

Diante dos fatos os infratores foram conduzidos para delegacia de polícia para as providências necessárias.