Um homem ainda não identificado que trabalhava em uma empresa que esta fazendo asfalto na região de Vitória da União, distrito de Corumbiara, foi morto a tiros na noite deste sábado, 3.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima consumia bebidas alcoólicas, quando o vigia teria dito a ele que a empresa proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no local de trabalho.

Contudo, houve discussão entre as partes e a vítima não gostou de ser repreendido pelo vigia e teria dado um tapa em seu rosto, com isso, o vigia sacou a arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima que morreu no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec) fazer a perícia e depois o corpo será liberado para a funerária fazer a remoção.