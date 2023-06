Um homem ainda não identificado foi executado a tiros no meio da rua na noite deste sábado, 3, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima seria usuário de drogas e caminhava pela Rua Fortaleza, no bairro José de Anchieta, quando na esquina com a Rua Maria Godoi Duran, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, porém ao chegarem no local a vítima estava morta.

A PM isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec) e após os trabalhos de praxe o corpo será liberado para a funerária Bom Jesus fazer a remoção.

