O mercado brasileiro de soja teve uma sexta-feira (2) pouco movimentada. Os preços ficaram de estáveis a mais baixos nas principais praças de comercialização do país.

Mesmo com a alta de Chicago, o dólar e os prêmios apresentaram recuos expressivos. Ainda assim, houve registro de bons lotes negociados. Os melhores preços observados são para entrega entre o final de julho e o mês de agosto.

Conforme analistas de Safras & Mercado, a semana foi boa em termos de volumes movimentados: algo

entre 500 mil e 700 mil toneladas.

Veja a cotação da saca de 60 kg:

Passo Fundo (RS): R$ 134

Região das Missões: R$ 133

Porto de Rio Grande: caiu de R$ 139 para R$ 138

Cascavel (PR): decresceu de R$ 126 para R$ 125

Porto de Paranaguá (PR): desvalorizou de R$ 136 para R$ 135

Rondonópolis (MT): diminuiu de R$ 117 para R$ 116

Dourados (MS): baixou de R$ 120 para R$ 118

Rio Verde (GO): recuou de R$ 115 para R$ 114

Soja em Chicago

Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT) fecharam a sexta-feira com preços acentuadamente mais altos; apenas o farelo caiu.

Após apresentar volatilidade no início da manhã, o mercado se firmou no território positivo desde a abertura dos negócios.

Buscando uma recuperação frente a perdas recentes, o grão fechou perto da máxima do dia. A forte alta do petróleo, superior a 2%, atuou como fator de suporte, assim como as boas elevações nas bolsas de valores da Europa e dos Estados Unidos. Preocupações com o clima nos EUA completaram o quadro altista.

Contratos futuros e subprodutos da soja

Os contratos da soja em grão com entrega em julho de 2023 fecharam com alta de 23,00 centavos de dólar por bushel ou 1,72% a US$ 13,52 1/2 por bushel. A posição agosto/23 teve cotação de US$ 12,62 1/2 por bushel, com ganho de 18,50 centavos ou 1,48%.

Na semana, o grão acumulou alta de 1,14% na posição julho.

Nos subprodutos, a posição julho/23 do farelo fechou com baixa de US$ 3,60 ou 0,89% a US$ 397,80 por tonelada. No óleo, os contratos com vencimento em julho fecharam a 49,50 centavos de dólar, ganho de 1,64 centavos, ou 3,42% em relação ao fechamento anterior.

Câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão em queda de 1,03%, sendo negociado a R$ 4,9540 para venda e a R$ 4,9520 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 4,9470 e a máxima de R$ 5,0050. Na semana, o dólar acumulou queda de 0,68% ante o real.