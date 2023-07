A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, com sede na Avenida Paulo de Assis Ribeiro, nº 4.132 – Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n.º 04.391512/0001-87, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e pela Presidente designada pela Portaria nº 02 de 03 de janeiro de 2023, alterada pela portaria nº 60 de vinte e nove de maio de 2023, torna público que, de acordo com autorização constante no Processo Administrativo 1732/2023 – Chamamento Público, objeto: CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO À INICIATIVA PRIVADA, PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS, através da Secretaria Municipal de Planejamento e

Finanças, nos termos da Lei municipal nº 2.101/2018, Lei municipal nº 086/2018, Lei municipal nº 107/2023 e Portaria nº 68/2023 de acordo com o especificado no edital, ABERTURA: às 09h do dia 21/08/2023. LOCAL: na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no Portal Transparência do Município www.coloradodooeste.ro.gov.br. Maiores informações, através do telefone (69) 3341-3421.

>>>Leia edital na íntegra: (PDF)