Acreditando no potencial do município de Vilhena e com apoio de seus clientes, o empresário Adilson Joaquim de Souza, apenas conhecido como “Souza” e sua esposa Josy Daiane Santos da Silva, investiram em aumentar a estrutura do espaço para receber os equipamentos mais modernos da região.

Atualmente, a empresa atua no seguimento de limpeza a seco e higienização de tapetes, carrinho de bebê, capacete, colchonete de pescaria, pelúcias e bebê conforto.

A empresa tem profissionais qualificados na área e produtos biodegradáveis que atendem as normas ambientais exigida pela ANVISA.

Souza garante que, na Souza Carpet Cleaner, a satisfação do cliente é garantida. A empresa fica localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 192, no bairro Jardim Eldorado.

“Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta”, garante Souza.

Para mais informações entrar em contato com: (69)3321–4294 / 9-8484-0751.

Conheça mais sobre a empresa no seguinte link: www.souzacarpetcleaner.com.br

>> Clique na imagem para ampliar >>>