O deputado estadual Cirone Deiró anunciou a liberação de R$ 1 milhão para Mirante da Serra.

O recurso já foi empenhado e será usado na recuperação das estradas rurais do município. As obras serão executadas por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal.

Ao anunciar os recursos, Cirone enalteceu o apoio do governador Marcos Rocha, por ter atendido sua solicitação. Ele também se referiu ao trabalho realizado no município, pelo vereador e secretário de Obras, Hilton Emerick de Paiva, o Cagado. “Recebi essa reivindicação da população, por meio do vereador Cagado, que tem trabalhado continuamente por Mirante da Serra”, disse.

Segundo Cirone, a recuperação das estradas vai facilitar a vida dos moradores da área rural, inclusive no que diz respeito ao deslocamento dos agricultores até a cidade e no que se refere ao transporte escolar. “Estamos atentos as necessidades da nossa população e vamos continuar trabalhando para que essas reivindicações sejam atendidas”, afirmou.

O município de Mirante da Serra já foi contemplado em diversas áreas, com recursos viabilizados por Cirone, junto ao Governo do Estado. Entre as prioridades do deputado estão as associações rurais, que foram beneficiadas com maquinário e implementos agrícolas. “Muitas associações dessa região já receberam apoio do deputado Cirone, que tem viabilizado recursos para vários outros setores e sido nosso grande parceiro”, disse Cagado.