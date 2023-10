Uma criança de 1 ano e 7 meses morreu na tarde desta sexta-feira, 13, após ser atropelada pelo próprio durante um velório, em Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o pai do garoto estava velando sua mãe, no caso avó do menino, que havia morrido de causas naturais.

Porém, ao manobrar o carro para acompanhar o cortejo ao cemitério, atropelou o filho. De imediato o garoto foi levado para o hospital municipal Maria Aparecida Maurício, onde recebeu os primeiros socorros. Contudo, devido a gravidade das lesões, foi encaminhado para Vilhena, acompanhado de um médico e uma enfermeira.

Entretanto, antes de chegar em Colorado do Oeste, a vítima sofreu parada cardíaca, tendo os profissionais de saúde feito de tudo para reanimá-lo, mas infelizmente o garoto não resistiu.

O corpo será transladado para Corumbiara, onde será velado e sepultado.