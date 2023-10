Resgatando uma das maiores festas a céu aberto da Região Norte, o deputado Ribeiro do Sinpol (Patriota), destinou emenda parlamentar para a realização do evento folclórico, “Duelo na Fronteira”, realizado no município de Guajará-Mirim.

A emenda parlamentar destinada pelo deputado Ribeiro contribuirá para a logística do evento, permitindo que ele cresça e prospere, atraindo ainda mais visitantes. Essa injeção de recursos representa um importante apoio para o fortalecimento das tradições culturais e turísticas da região.

“A Assembleia Legislativa tem essa plataforma de ser o templo da democracia, e quero parabenizar os gigantes deputados que estão disponibilizando emendas parlamentares, que tem o intuito de realizar o Duelo da Fronteira”, destacou o parlamentar.

O “Duelo na Fronteira” voltou a fazer parte do calendário cultural do Estado. De um lado está a Agremiação Folclórica, Boi-bumbá Flor do Campo, que tem cravada na testa de seu bumbá, o trevo de quatro pontos e as cores vermelha e branca. Já do outro lado, a Agremiação Folclórica e Cultural, Boi-bumbá Malhadinho, com as cores azul e branca, ostentando como símbolo na cabeça do seu bumbá, a meia lua.

O “duelo” acontece na arena do bumbódromo, onde as agremiações se apresentam com vinte e um itens, que são avaliados por jurados. Os jurados deste ano são oferecidos pelo Estado tendo como comissão seletiva dois representantes de cada agremiação e contam com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

Este ano o Flor do Campo trará o tema “Os guardiões dos saberes ancestrais” e o bumbá Malhadinho apresenta o tema “Folclórico Brasileiro”. O evento será realizado entre os dias 13, 14 e 15 de outubro, na arena do bumbódromo Márcio Menacho, em Guajará-Mirim. A entrada será gratuita.