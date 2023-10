Na tarde deste sábado, 14, um assalto a um estabelecimento comercial localizado na Rua Pedro Kemper, em Cacoal, terminou de forma inesperada para dois infratores.

Os criminosos foram baleados pelo dono do estabelecimento enquanto tentavam fugir após o crime.

O incidente ocorreu por volta das 13h40min, quando a dupla chegou ao estabelecimento em uma Honda Biz de cor vermelha. Um dos assaltantes desceu do veículo, portando uma arma, e se dirigiu rapidamente à funcionária do caixa, exigindo dinheiro.

Após conseguir o dinheiro, os criminosos tentaram escapar, mas foram surpreendidos pelo dono do comércio.

O proprietário agiu rapidamente e disparou contra os assaltantes, atingindo ambos.

O impacto fez com que um dos criminosos caísse da motoneta, sendo capturado logo em seguida pela guarnição da Polícia Militar que o conduziu ao hospital.

O segundo infrator conseguiu fugir do local, mas posteriormente se apresentou no hospital com um ferimento à bala no peito.

Ambos permanecem internados, sob custódia policial. A arma utilizada pelos assaltantes foi encontrada abandonada em um terreno baldio nas proximidades do local do crime e o dinheiro subtraído durante o assalto foi recuperado.