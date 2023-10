Na manhã do último domingo, 15, a Polícia Militar (PM) prendeu um foragido da Justiça do Estado do Acre, no município de Cabixi.

O homem, suspeito de integrar uma conhecida facção criminosa, foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste.

Durante patrulhamento pelo perímetro urbano da cidade de Cabixi, os policias militares observaram alguns motociclistas desconhecidos e realizou uma abordagem.

Os militares efetuaram consultas dos veículos e, ao checarem o Sistema de Segurança Pública, foi constatado que um dos abordados apresentava pendência de Cumprimento de Mandado de Prisão em seu desfavor, do estado do Acre.

O suspeito informou aos policiais que é membro da facção “B13” (Bonde dos 13), formada por membros que se desvincularam do PCC e se uniram ao CV, sendo hoje a maior facção criminosa no Estado do Acre.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste.