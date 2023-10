O projeto Cooperando com o Esporte idealizado pela AVV em parceria com as escolas públicas no qual à Associação desenvolve o os treinamentos das seleções escolares de Vilhena tiveram desempenho excepcional ao conquistar todas as vagas da categoria infantil da modalidade para fase nacional dos jogos que serão disputados na capital federal.

Os times de quadra e vôlei de praia masculino e feminino fizeram uma campanha irretocável ao ganharem todos os jogos disputados e sem que nenhuma das equipes tenha perdido nenhum set evidenciando a extraordinária fase do voleibol escolar do nosso município e o brilhante trabalho voluntário desenvolvido pela Associação Vilhenense de Voleibol através da parceria com o Colégio Tiradentes da Polícia Militar V, que conquistou os quatro títulos em disputa.

Além das conquistas os atletas Gabriel Souza, Miguel Souza, Isabela Repessold e Sabrina Monteiro passam a integrar aquele seleto grupo de atletas estudantis que numa mesma edição dos jogos sagraram-se campeões no voleibol de quadra e vôlei de praia; as equipes estiveram sob o comando dos técnicos France Lima e Silvan Freitas que declararam que apesar do alto nível técnico da fase nacional dos JEBS quando mediram forças com as melhores equipes escolares do país almejam fazer uma boa campanha e representar bem Rondônia em Brasília.

O mês também marcou a primeira participação da AVV na Copa Cidade Goiânia que possibilitou nossas equipes competirem com equipes do Centro Oeste. Apesar da longa jornada as três equipes da Associação fizeram uma participação bastante animadora obtendo duas quintas colocações com a categoria sub 16 e um bronze com o sub 14 feminino trazendo enorme ganho técnico aos nossos atletas e comissão técnica.

O projeto da Associação Vilhenense de Voleibol tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena, Sicoob Credsul e Unimed Vilhena com a chancela do CMDCA de Vilhena e o apoio da Desafios Contabilidade, Internet 5.8, Academia Power e da Secretaria Municipal de Esportes – SEMES e as parcerias das Escolas Maria Arlete Toledo através projeto CTDE e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar V e Álvares de Azevedo pelo projeto Cooperando com o Esporte idealizado pela AVV.