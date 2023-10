Na manhã desta quinta-feira, 26, a dona de casa Natieli Jobin gravou um vídeo em tom de indignação e frustração, por não conseguir atendimento médico para o filho de apenas 1 ano de idade na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia teve acesso ao vídeo gravado pela mãe que foi à UPA levar o filho para o retorno médico, no qual apresentaria exames solicitados anteriormente.

A jovem teria chegado a UPA por volta das 05h40, entretanto, foi embora sem o atendimento após às 07h. Sobre a demora no atendimento, conforme a mãe, a justificativa era que o médico estava na sala vermelha.

No vídeo Natieli questiona a veracidade da informação. “Toda hora a gente pergunta, tá na sala vermelha, mas a gente não vê correria e nem nada. Essa sala vermelha é o quê?, a cozinha ou o quarto?”, questionou.

A dona de casa também questiona se está havendo falta de médico na UPA, já que outras pessoas, que chegaram antes dela, também não foram atendias enquanto ela estava na unidade de saúde.

A reportagem entrou em contato com o secretário de saúde do município, Wagner Borges, para questionar a respeito do desabafo de Natieli. Porém, Borges afirmou que já tinha tomado conhecimento do caso e que foi feito contato com ela para resolver a situação.

O secretário também garantiu que não irá tolerar que a população fique sem atendimento, se os médicos estão na UPA vai ser exigido o atendimento correto.

