A população do município de Nova Mamoré, cidade aproximadamente há 230 Km de Porto Velho, não aguentando mais a falta de respeito da Energisa com o consumidor, protestaram nesta sexta-feira, 27, colocando fogo em pneus em frente da empresa.

A comunidade está indignada e não aguenta mais o descaso da empresa com tanta falta de energia. Segundo relatos dos moradores da região, nos últimos meses a falta constante de energia está trazendo transtornos e prejuízos aos moradores da cidade e da área rural.

Com isso, tudo se agrava ainda mais no período noturno, horário de maior consumo. Muitos moradores estão relatando ter aparelhos domésticos como geladeira, roteadores e TVs queimadas com as quedas constantes de energia.

Um funcionário de uma loja agropecuária da cidade, disse que a energia chega fraca, não sendo suficiente para ligar dois ar condicionado, causando sérios prejuízos. Contudo, indignada, a população foi até a frente do prédio da Energisa protestar e atearam fogo em pneus levados por populares e comerciantes da cidade.

A população cobra melhorias na distribuição de energia na cidade e dizem não aguentar mais com a situação de descaso da Energisa que só se agrava na região.