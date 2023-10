O campeão voltou. Foi com esse grito que os poucos mais de 220 torcedores, que foram ao Portal da Amazônia, celebraram na tarde deste sábado, 28, o retorno do Vilhena Esporte Clube (VEC) à Série A do Campeonato Rondoniense 2024.

A confirmação da vaga e o título de campeão da Série B, veio após a vitória por 2 a 0 diante do Pimentense. Os gols foram marcados todos na segunda etapa do jogo, com ao atacante Mael, dono da camisa 9, que homenageou a vó que faleceu recentemente e de quebra garantiu a artilharia da competição com três gols.

O segundo tento foi anotado nos acréscimos pelo meia Fernandinho, que cobrou uma falta na lateral esquerda do campo de ataque do VEC, com perfeição. A bola foi cobrada no segundo “poste”, e caprichosamente bateu na trave e entrou, era o 2 a 0.

Com o apto final foi só emoção, dos jogadores, comissão técnica, diretoria e torcedores que comemoram no gramado junto ao Lobo do Cerrado que volta à primeira divisão do Estado.

A Série B, tiro curto, foi disputada em três partidas, com vitórias do Vilhena em todos os jogos, sendo 7 gols marcados e nenhum sofrido.

A estreia foi com placar apertado, 1 a 0 diante do Barcelona. Depois goleou o Rondoniense por 4 a 0, em Porto Velho. Fechando a competição em casa batendo o Pimetense por 2 a 0.