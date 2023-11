A noite fria de primavera para as mais de 40 mil pessoas que estiveram na Arena neste sábado (4) foi aquecida por Luis Suárez.

O uruguaio foi o autor do gol que garantiu o 1 a 0 e mais uma vitória para o Grêmio no Brasileirão — a quarta em sequência na competição por pontos corridos e que confirmou a ascensão do Tricolor no campeonato, ficando mais próximo da Libertadores do ano que vem.

O gol do centroavante foi marcado aos 24 minutos do segundo tempo e levou o time gaúcho ao terceiro lugar, com 56 pontos, apenas três pontos de diferença para o Botafogo, líder do torneio, que joga na segunda-feira contra o Vasco, em São Januário.

O próximo confronto gremista será justamente contra o Botafogo, na próxima quinta-feira (9), às 20h, em São Januário.

Mesmo sem Geromel, o técnico Renato Portaluppi decidiu por manter o esquema com três zagueiros com a entrada de Bruno Uvini na vaga do camisa 3. Além disso, outras três trocas em relação à equipe que bateu o Coritiba no meio de semana, com João Pedro voltando à lateral no lugar de Fabio, João Pedro Galvão no lugar de Galdino e Carballo assumindo a posição de Pepê, lesionado.