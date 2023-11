Os preços da carne de frango registraram direções opostas nos últimos dias. De acordo com informações do Cepea, enquanto alguns cortes se valorizaram, diante da maior liquidez, outros tiveram quedas nas cotações.

Os produtos que mais se valorizaram no atacado da Grande São Paulo foram o filé de peito e o coração, ambos congelados. No front externo, os embarques brasileiros de carne de frango (incluindo produtos in natura e processados) avançaram de setembro para outubro.

No entanto, os valores pagos pela proteína no mercado internacional recuaram no último mês, chegando no menor patamar desde fevereiro/22.

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), compilados e analisados pelo Cepea, as exportações da carne de frango passaram de 397,2 mil toneladas em setembro para 401,7 mil toneladas em outubro, alta de 1,1% no período, com o impulso vindo do aumento das aquisições de diferentes países, mas sobretudo do México.