O vereador Ronildo Macedo (Podemos), figura destacada na política de Vilhena, fez uma avaliação de sua atuação durante o mandato e expressou suas inquietações em relação ao futuro da cidade.

Após uma gestão marcada por reeleição como o quinto mais votado e ocupação da presidência da Câmara, Macedo assumiu temporariamente como prefeito, alegando ter realizado um trabalho superior a muitos prefeitos anteriores.

“Foi um bom mandato, mostrando que, com força de vontade, organização e dedicação, é possível superar desafios”, afirmou Macedo em entrevista ao Extra de Rondônia.

Contudo, ele expressou preocupações com a atual situação político-econômica da cidade, apesar de afirmar ter deixado os caixas municipais em ordem juntamente com o ex-prefeito Eduardo Japonês. O político demonstrou ceticismo em relação à gestão atual, criticando a falta de noção das consequências e realidades.

Macedo alertou sobre a possibilidade de problemas no próximo ano, embora acredite que as reservas deixadas poderão minimizar o impacto. Ele expressou sua desaprovação em relação à entrega do sistema de saúde para uma entidade desconhecida, tornando o futuro da cidade incerto.

Além disso, Macedo manifestou descontentamento com a falta de diálogo e cooperação com a bancada federal e a Assembleia Legislativa do Estado. Ele alertou que Vilhena poderá sofrer com a ausência de emendas e projetos para seu desenvolvimento, considerando a cidade já castigada por um contexto político desafiador há mais de uma década.

Sobre seu futuro político, Ronildo Macedo destacou que não vê a busca pela reeleição como um avanço, enfatizando seu compromisso com o município. Ele rejeitou a ideia de que Vilhena e seus eleitores sejam usados como trampolim para suas ambições políticas pessoais.

Macedo se colocou aberto a novos projetos, indicando sua prontidão para servir Vilhena, reforçando seu posicionamento contrário a uma visão política que usa a cidade como um mero degrau para objetivos individuais.

A incerteza paira sobre o cenário político e econômico de Vilhena, conforme apontado por Ronildo Macedo, e a preocupação com o futuro da cidade se torna um ponto central de discussão entre os cidadãos.