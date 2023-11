Um homem identificado por José Pereira de Lima Soares, de 31 anos, foi encontrado morto nos fundos da casa onde morava com a esposa, na Rua Amapá, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operações da Polícia Militar foi informada que um homem estava morto no endereço citado acima e, com isso, uma guarnição foi enviada ao local e constatou a veracidade da informação.

Em contado com a mulher da vítima, ela relatou aos policiais que seu marido passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas e quando ela chegou em casa eles discutiram, após o desentendimento ele foi para trás da casa.

Contudo, algum tempo depois, quando ela notou que ele havia sumido foi procurá-lo, e o encontrou pendurado em uma corda. Ela cortou a corda e acionou o Corpo de Bombeiros que rapidamente foi ao local e constatou que ele estava sem vida.

A Polícia Técnica Científica (Politec) foi acionada e após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para a funerária Bom Jesus fazer a remoção.

O corpo de José que tinha como profissão serviços gerais foi trazido para Vilhena, onde passará por necropsia e depois será transladado para Mirante da Serra, onde será velado e sepultado.