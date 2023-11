Com a recente situação jurídica envolvendo o prefeito Isau Raimundo da Fonseca, que o afastou do cargo, a atenção política em Ji-Paraná voltou-se para novas figuras, e o nome do deputado estadual Laerte Gomes emergiu como um forte concorrente para a prefeitura.

Sua popularidade e a vitória expressiva nas eleições estaduais do ano passado (reeleito com 25.603 votos) o colocam em posição de destaque, à medida que a cidade tem sido liderada interinamente pelo vice-prefeito Joaquim Teixeira, até então um desconhecido para muitos ji-paranaenses.

Laerte Gomes, deputado estadual pelo estado de Rondônia, tem sido um nome crescente na política local. Sua notoriedade aumentou consideravelmente após conquistar a maior quantidade de votos nas últimas eleições para o Parlamento Estadual. A sua trajetória política, aliada a um amplo apoio e reconhecimento na região, o colocou como uma figura de destaque para a disputa à prefeitura de Ji-Paraná.

Com a cidade de Ji-Paraná diante de uma mudança no cenário político, a ascensão de Laerte Gomes como pré-candidato à prefeitura destaca-se como uma possibilidade forte e concreta. Sua popularidade e experiência política o colocam como um nome de destaque para liderar a cidade em um momento crucial, onde a administração enfrenta desafios diante do afastamento do prefeito e a administração interina. A trajetória do deputado estadual o coloca como favorito, trazendo uma nova perspectiva para o futuro político de Ji-Paraná.