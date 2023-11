O Brasil sofreu nova derrota nas Eliminatórias Sul-Americanas e perdeu para a Colômbia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (16). O gol brasileiro foi marcado por Gabriel Martinelli.

A grande estrela da noite foi Luis Díaz. A estrela do Liverpool marcou, de cabeça, os gols da virada dos donos da casa. Das arquibancadas do estádio Metropolitano, o pai dele, Mane Díaz, que passou 13 dias sequestrado, fato que mobilizou o país em uma campanha mundial para que ele fosse libertado, assistiu à atuação do filho e se emocionou com ele.

Com a derrota, o Brasil despenca para a quinta colocação, com cinco pontos conquistados. A Colômbia, após tropeçar na última data Fifa, sobe para terceiro lugar, com nove pontos.

Próximas partidas

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (21), contra a Argentina, no estádio do Maracanã, às 21h30 (de Brasília), em duelo que reúne as duas seleções mais vencedoras de Copa do Mundo no continente. A Colômbia, por sua vez, enfrenta o Paraguai, às 20h (de Brasília), no mesmo dia, em Assunção.

O jogo

O início da seleção brasileira foi música para o ouvido de Fernando Diniz. Com apenas um minuto e meio, Vini Jr. quase abriu o placar, mas cabeceou por cima do travessão, após receber cruzamento de Emerson Royal.

O gol que abriu o marcador veio momentos depois, aos três minutos de partida. Gabriel Martinelli, que ganhou espaço com a saída de Neymar do time, disparou pelo lado esquerdo, tabelou com Vini Jr. até aparecer livre de marcação na entrada da pequena área e finalizar, de carrinho, para o fundo das redes. 1 a 0, Brasil.

A canarinha mandou nas ações da partida até os 15 minutos. O quarteto de ataque não conseguia mais fazer a pressão na defesa adversária com tanta eficiência. Um cansaço natural, até esperado, veio, mas com isso a Colômbia ganhou campo, e James Rodríguez passou a ter mais liberdade para comandar os Cafeteros.

Luis Díaz, que viveu dias tensos, ao ter o pai sequestrado por uma guerrilha, na Colômbia, por 13 dias — libertado na última semana — foi a grande válvula de escape na primeira etapa e teve boas chances para empatar a partida.

Na metade final do primeiro tempo, assim como foram nas últimas partidas com Diniz, a seleção caiu de produção, baixou as linhas e teve muita dificuldade para sair jogando. A dupla Gabriel Magalhães e Marquinhos bateu cabeça, e Renan Lodi apresentou limitações quando foi acionado.

Para piorar, Vini Jr., que fazia bom início de jogo, teve que ser substituído, aos 27 minutos de jogo, após sentir uma lesão na coxa. Ele deixou o campo mancando e deu lugar ao jovem atacante João Pedro, formado no Fluminense e que atua no futebol inglês.

A percepção do fim do primeiro tempo foi infinitamente diferente daquela do início de jogo. A Colômbia parecia mais próxima de empatar do que o Brasil de aumentar a vantagem.

Na volta do intervalo, o Brasil retomou o protagonismo e apresentou mais volume de jogo. A melhor chance foi aos oito minutos, em chute de Raphinha de fora da área, no limite da lateral da trave, em que o goleiro Vargas fez esforço incrível para evitar o tento.

Aos 25 minutos, Diniz fez sua primeira substituição “tática” e tirou Rodrygo, que vinha bem na partida, e trouxe Paulinho, artilheiro do Brasileirão, para a partida.

Aos poucos, os colombianos, em roteiro parecido com o primeiro tempo.

Ficha técnica

Colômbia X Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 — América do Sul

Quinta rodada

Data e hora: 16/11/2023, às 21h (de Brasília)

Local: estádio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colômbia

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: Davinson Sánchez (BRA); Renan Lodi (BRA); Pepê (BRA)

Gols: Gabriel Martinelli (BRA); Luis Díaz (2x) (COL)

COLÔMBIA: C. Vargas; Machado (Asprilla), Lucumí, Davinson Sánchez, Muñoz; Castaño, Carrascal, Mateus Uribe (Sinisterra); Luis Díaz, James Rodríguez, Rafael Borré (Jhon Córdoba). Técnico: Néstor Lorenzo

BRASIL: Alisson; Renan Lodi, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Emerson Royal; Bruno Guimarães, André; Rodrygo (Paulinho), Vinícius Júnior (João Pedro), Raphinha, Gabriel Martinelli.

Técnico: Fernando Diniz