Nos dias 18 e 19 de novembro, a cidade de Cacoal será palco da 7ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross 2023, prometendo uma intensa dose de emoção e adrenalina para os entusiastas do esporte.

A pista do Bosque já está em preparação para os treinos livres, reconhecimento da pista e as acirradas competições entre pilotos de Rondônia e estados vizinhos.

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) é um dos protagonistas na realização do evento, demonstrando um grande comprometimento com o resgate do esporte, o deputado Cássio destinou uma emenda parlamentar de 50 mil reais, sendo um apoio fundamental para viabilizar o evento.

A relevância do Motocross na região foi enfatizada pelo deputado, que destacou: “O Motocross não é apenas uma competição, é uma oportunidade para a comunidade se reunir e apreciar o talento dos pilotos.

Estou comprometido em apoiar iniciativas que fortaleçam o esporte em nossa região.” A entrada franca, possibilitada pelo apoio com os recursos do deputado, promete atrair um grande público, colocando Cacoal novamente na rota do motocross em Rondônia. A parceria com o Moto Clube de Cacoal, da Prefeitura Municipal e, principalmente do apoio cultural de Cássio Gois, são peças-chave para o sucesso da competição.

Adelmo Dias, diretor técnico e de eventos da Liga Independente de Motociclismo de Rondônia (Limero), também compartilhou a expectativa para a penúltima prova da temporada, ressaltando o surgimento de novos talentos na competição.