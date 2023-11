Um homem identificado pelas iniciais C.S., de 58 anos, foi detido na noite desta quarta-feira, 15, por suspeita de importunação sexual em um clube recreativo de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, algumas crianças estavam se divertindo na piscina do clube, quando o suspeito teria as assediado. As vítimas procuraram um bombeiro civil que estava no local e contaram o fato para ele, que de imediato acionou a Polícia Militar e repreendeu o suspeito, na qual aparentava estar embriagado e se alterou quando foi informado que a polícia tinha sido chamada.

Umas das crianças chegou a relatar que o suspeito falou obscenidades e passou a mão em sua perna. A polícia indagou sobre o acontecido ao suspeito, no qual disse que não estava entendendo o que estava acontecendo.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil. A reportagem apurou que o delegado de plantão flagranteou o suspeito importunação sexual.