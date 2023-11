Com uma programação dirigida aos públicos interno e externo, a Polícia Militar de Rondônia preparou vários eventos na semana que antecede o dia 26 de novembro.

Oriunda da Guarda Territorial, a PM foi criada em 26 de novembro de 1975, portanto, completa 48 anos em 2023. De acordo com o coronel PM Braguin, comandante-geral da Polícia Militar, “para o público interno, teremos olimpíadas, palestras, almoço de confraternização dentre outros e o público externo, além das operações desencadeadas ao longo do mês, teremos no Porto Velho Shopping, uma ação cívico-militar que contará com apoio de diversas instituições públicas e privadas, finalizando com uma formatura militar, no domingo, 26, a partir das 15 horas no espaço alternativo”, disse o coronel Braguin.

Além de boa música, no espaço alternativo, teremos prestações de serviços à comunidade, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Ação Social do Estado, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, Exército Brasileiro, por meio do 5º BEC, Defensoria Pública, entre outros.

No Porto Velho Shopping, acontece no dia 19, às 20 horas, concerto musical com a Banda de Música da Instituição e a mostra das viaturas utilizadas pela Polícia Militar, conforme link https://www.instagram.com/reel/Czo47l3vpYt/?igshid=NGEwZGU0MjU5Mw%3D%3D