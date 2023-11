Na última terça-feira (14), Marcela Alvares Oliveira, professora e coordenadora dos cursos de Pedagogia e Ciências Biológicas no Grupo Educacional Aparício Carvalho, foi honrada com o reconhecimento do prêmio UNIR, concedido pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Sua tese, intitulada “Todos Caçam na Amazônia: uma análise dos fatores socioeconômicos e culturais que influenciam os padrões de caça em localidades rurais e urbanas do estado de Rondônia”, destacou-se como uma das mais notáveis dissertações e teses defendidas em 2022.

A tese aborda questões sobre as práticas de caça em ambientes urbanos e rurais na Amazônia. A professsora Marcela explicou o desenvolvimento do estudo, afirmando: “Com a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, realizamos entrevistas para compreender as espécies mais caçadas e os locais de prática. Nosso objetivo era analisar o perfil dos caçadores, compreendendo as dinâmicas da caça em ambientes rurais e urbanos. Identificamos as espécies mais visadas, os meios de acesso aos locais de caça e as características individuais dos caçadores, como renda e local de residência. Ao cruzar esses dados, estabelecemos padrões relacionados à faixa etária, mobilidade e fatores influenciadores, como renda e religião”, afirmou.

Esse reconhecimento é uma evidência do dedicado empenho da coordenadora Marcela. Sua pesquisa trouxe valiosas contribuições para a compreensão dos fatores que impactam os padrões de caça na região amazônica de Rondônia, com especial ênfase nos aspectos relacionados à economia e à cultura.

O prêmio ressaltou a importância significativa desse estudo e como ele pode impactar positivamente o campo da pesquisa. A professora Marcela explicou como foi a premiação da Universidade. “A UNIR promoveu uma chamada para selecionar as melhores teses e dissertações da instituição, e minha tese foi reconhecida entre as destacadas. Esse reconhecimento fortalece meu compromisso com a pesquisa”, ressaltou.

O Grupo Educacional Aparício Carvalho parabeniza a professora Marcela por essa conquista e pelo seu comprometimento com a pesquisa e o avanço do conhecimento.