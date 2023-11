Santa Catarina enfrenta pelo segundo dia consecutivo as consequências do mau tempo, com novos temporais causando estragos significativos.

O Oeste e Vale do Itajaí, abrangendo cidades importantes como Chapecó e Blumenau, foram particularmente afetados, registrando enchentes, alagamentos, queda de árvores e destelhamentos.

Duas vítimas fatais foram confirmadas após um carro afundar em uma área alagada devido às fortes chuvas. Além disso, a ocorrência de granizo em algumas regiões agravou ainda mais a situação.

Na capital, Florianópolis, uma casa de madeira desabou devido ao volume considerável de chuva no bairro Agronômica. Já em Lages, a maior cidade da Serra, uma residência foi atingida por um deslizamento de terra.

A rede viária do estado também sofre com interdições, destacando-se a situação crítica na BR-470, em Ibirama, onde um deslizamento de barreira bloqueou ambos os sentidos da rodovia.

O padrão climático adverso é atribuído à influência de uma frente fria, combinada com o fluxo de calor e umidade provenientes da região amazônica. O cenário meteorológico adverso persiste, com riscos de novos temporais, chuvas volumosas, rajadas de vento e enxurradas ao longo do dia.

As autoridades estaduais alertam a população para a necessidade de precauções, especialmente nas áreas propensas a alagamentos e deslizamentos. O monitoramento constante das condições climáticas é crucial diante da previsão de eventos adversos para as próximas horas.