O deputado federal Lucio Mosquini anunciou que foi assinado o contrato para construção de um viaduto o Viaduto do Cone Sul, que fica localizado na interseção da BR-364/435, acesso à Colorado do Oeste, em Rondônia.

Mosquini que vem trabalhando neste projeto desde 2019 destinou R$ 27 milhões de suas emenda parlamentares para realização desse projeto maravilhoso.

A assinatura do contrato aconteceu na última terça-feira(14), em uma solenidade que contou com a presença do ministro dos transportes Renan Filho.

A obra, avaliada em quase R$ 30 milhões, tem prazo de execução de 548 dias, para a execução de serviços de construção do viaduto na interseção das rodovias BR364/RO e BR-435/RO, a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT/RO.

O viaduto terá 1.40 Km de extensão, e é regido pelo edital N° 0440/23-22. “São quase quatro anos que venho lutando, agora estamos na reta final, em pouco tempo vamos dar início a construção de mais um projeto audacioso da grandeza que o Cone Sul merece”, destaca.

O viaduto será construído sobre a BR 364, dando acesso seguro aos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, uma obra, segundo Mosquini, de grande importância para todo o Cone Sul, na medida que em permitirá acesso seguro a várias cidades rondonienses, num local da BR 364 que hoje é extremamente perigoso, onde já ocorreram inúmeros acidentes, com muitas vidas perdidas.

Mosquini tem sido um dos parlamentares mais atuantes da nossa bancada federal. Em seu terceiro mandato já conseguiu, entre outros investimentos, recursos para a construção da segunda ponte sobre o rio Jaru, na BR 364, obra de grande importância para toda aquela região.