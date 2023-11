Um homem identificado até o momento por Jean, foi assassinado a facadas na tarde deste domingo, 19, na Rua 916, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, autor e vítima estavam em um imóvel na Rua 916, e consumiam bebidas alcoólicas e durante a bebedeira eles teriam se desentendido por motivos fúteis, autor teria saído e voltado armado com uma faca e desferido vários golpes na vítima que era sobrinho do ex-vereador Zé Carroceiro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, isolou o local do crime e acionou a Polícia Técnica Científica (Politec). Ainda não há informação se o autor foi detido. A arma do crime foi encontrada e apreendida.