Na matéria veiculada na manhã deste domingo, 19, com o título “Vice-prefeito é acusado de agredir guia turístico e esposa em Pimenteiras”, na verdade a situação em tese seria ao contrário.

Em áudio enviado a redação do Extra de Rondônia, Margarete Terezinha Klein, de 43 anos, esposa do vice-prefeito Moises Herreira Penha, contou que eles é quem foram agredidos pelo guia turístico Lindovan dos Santos Silva, de 32 anos. A desavença seria por causa de política.

A ocorrência policial foi registrada por Margarete no quartel da PM em Pimenteiras do Oeste, na qual narra que ela e seu marido Moises Herreira, estavam em sua chácara e pescavam com varas de bambu na beira do barranco, quando o guia turístico ou (piloteiro) apareceu em um barco voadeira, se aproximou do casal e começou a preferir palavras de baixo calão, aparentando estar embriagado.

Ainda segundo Margarete, Lindomar se aproximou do barranco e falou, “vereador corrupto, ladrão, safado e vagabundo”, em seguida pegou uma barra de ferro conhecida como “Fisga”, desceu do barco e a atacou. Moises para defender a esposa partiu para cima do agressor, sendo golpeado também por ele, sofrendo diversos ferimentos pelo corpo, tanto ele quanto a esposa.

Após agredir o vice-prefeito e esposa, o agressor machucou a perna ao subir no barco para fugir. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o agressor tem histórico de ser um homem violento e teria passagens pela polícia.

O vice-prefeito e esposa passaram por exame de corpo de delito e o caso será investigado pela delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.