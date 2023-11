Morreu nesta terça-feira, 21, no Hospital Regional, Carlos Lazzari, de 21 anos. Ele havia sofrido um acidente automobilístico no último dia 11. Carlos pilotava uma motocicleta pela BR-174, no perímetro urbano de Vilhena, quando colidiu com outro motociclista (leia mais AQUI).

Na colisão, a vítima sofreu ferimentos graves, sendo socorrido e levado ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Contudo, a família alega que o estado de saúde da vítima se agravou devido a demora no atendimento.