Com organização da ASBAVI e com o apoio da SEMES e do CMDCA, a Copa Vilhena de Basquete, nas categorias sub-13/16 masculino e sub-17 feminino, reuniu bom público e conheceu seus vencedores do certame esportivo.

O evento ocorreu semana passada, entre sexta-feira e domingo, reunindo equipes da cidade da ASBAVI e da escola Genival Nunes, além da equipe convidada da AMEC, de Cacoal.

Os jogos aconteceram no ginásio “Geraldão” e o principal objetivo da competição, conforme o professor Siverlô, era de manter motivados os adolescentes praticantes de basquete do município.

A coordenação da ASBAVI aproveitou a oportunidade para divulgar que ainda esta semana irá divulgar o regulamento da competição 3×3 municipal (aberto para quaisquer crianças e adolescentes) que irá realizar na primeira quinzena de dezembro nas categorias SUB-12 misto, SUB-14 masc., sub-16 masc/fem Esub-18 masc/fem.

Também, agradeceu todos seus patrocinadores e apoiadores que ajudaram na realização do certame.

Confira a classificação final:

SUB-13 masculino:

1º – ASBAVI_SICOOBCREDISUL

2º- GENIVAL NUNES

SUB-16 masculino:

1º AMEC/CACOAL

2º ASBAVI_SICOOBCREDISUL

3º GENIVAL NUNES

SUB-17 feminino:

1º ASBAVI_SICOOBCREDISUL

2º GENIVAL NUNES