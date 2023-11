As exportações brasileiras de carne bovina in natura (a todos os destinos) somavam 119,27 mil toneladas até a terceira semana de novembro, se aproximando do volume total escoado em novembro do ano passado (148,83 mil toneladas), de acordo com dados da Secex.

A média diária de embarques está em 10,82 mil toneladas neste mês, 45,41% acima da registrada há um ano.

Pesquisadores do Cepea destacam que, caso o atual desempenho das vendas externas seja mantido até o encerramento de novembro, as exportações brasileiras de carne bovina in natura podem somar mais de 200 mil toneladas.