Acidente envolvendo um carro e uma motoneta Biz aconteceu na noite de quinta-feira, 23, no cruzamento da Rua Pedro Alvares Cabral com a Rua Teresina, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar de Trânsito (Ptran), foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, e quando chegou ao local, a condutora da motoneta e a carona que sofreram ferimentos graves tinham sido socorridas e levadas ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Após o acidente, o motorista (a), fugiu do local deixando as vítimas no chão. Uma testemunha que pediu para não ser identificada, contou a polícia que seguiu o carro até a Rua Porto Velho e depois o perdeu de vista.

Contudo, a testemunha disse que não conseguiu anotar a placa do carro, mas seria um VW Gol ou Fox de cor branca e que nas proximidades do acidente havia observado em um imóvel câmera de segurança, na qual poderia ter registrado o sinistro.

A condutora da motoneta K.S.C., sofreu fratura no fêmur, quebrou alguns dentes entre outros ferimentos. A amiga da condutora C.T.S., que estava de carona sofreu várias escoriações, além de um corte profundo no supercílio direito.

Entretanto, apesar do relato da testemunha que disse que poderia se tratar de um carro Gol ou Fox, a vítima disse a polícia que o veículo é um HB 20.

A imagem do acidente está sendo divulgada para ajudar a polícia a identificar o condutor (a). Quem souber de alguma informação ligar para 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil – será mantido sigilo absoluto.

>>>Vídeo:

