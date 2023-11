No último dia 24 de novembro, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e a Faculdade Metropolitana de Rondônia promoveram um evento especial destinado aos acadêmicos que participaram do ENADE.

O “Encontro para Alunos ENADISTAS” foi um sucesso, proporcionando momentos de motivação e interação, conforme planejado pela equipe organizadora.

O Anfiteatro Maria Silvia foi palco de uma noite repleta de inspiração, com a presença destacada da palestrante Jane Lúcia, que conduziu uma apresentação envolvente e alegre. A palestra motivacional foi um ponto alto do evento, oferecendo insights valiosos e incentivando os acadêmicos a enfrentarem os desafios do ENADE com determinação.

O evento contou com a participação ativa dos coordenadores de cursos, que receberam os acadêmicos em uma atmosfera acolhedora. A abertura, conduzida pelo magnífico reitor Dr. Aparício Carvalho e pela Direção Acadêmica, estabeleceu o tom para uma noite especial dedicada à comunidade acadêmica:´´ o ENADE é muito importante tanto para a instituição quanto para o acadêmico que está entrando no mercado de trabalho. Uma nota boa no ENADE mostra que o profissional foi muito bem capacitado, o que dá um peso enorme para o diploma. Então desejamos que nossos acadêmicos aproveitem essa noite para recarregar suas energias e que realizem uma excelente prova“, disse o reitor.

A entrega das camisetas, realizada antes do evento, foi um momento de confraternização e união. Os acadêmicos se reuniram nas salas designadas, conforme os cursos, para receberem seus uniformes, criando uma identidade visual que fortaleceu o espírito de equipe.

Os coordenadores tiveram a oportunidade de compartilhar palavras motivacionais, ressaltando a importância do evento para a preparação dos acadêmicos para o ENADE. O encerramento do encontro foi marcado por um animado Coffee Break, proporcionando um ambiente descontraído para interação entre coordenadores, adjuntos e acadêmicos.

O sucesso do evento não apenas reflete o compromisso da FIMCA e da Faculdade Metropolitana com a excelência acadêmica, mas também destaca a importância de iniciativas que vão além das salas de aula. A instituição reitera seu compromisso em oferecer experiências enriquecedoras aos alunos, preparando-os não apenas com conhecimento teórico, mas também com motivação e inspiração para enfrentar os desafios profissionais.