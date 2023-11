Um homem que estava foragido do sistema prisional de Vilhena, identificado pelas iniciais C.R.G.S., foi capturado na noite deste sábado, 25, pela guarnição da Patrulha Reforço. O foragido ao ver a viatura empreendeu fuga pulando muros e invadindo quintais, mas foi perseguido e preso.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua 1701, no bairro Jardim Primavera, quando os militares observaram um homem em atitude suspeita, na qual o suspeito ao perceber que seria abordado empreendeu fuga pulando muros e invadindo quintais.

Com isso, foi pedido apoio a outras viaturas para fazer o cerco ao suspeito, no qual havia se machucado durante a fuga, deixando um rastro de sangue por onde passava, e com as evidências deixadas pelo suspeito os militares o localizaram escondido no quintal de uma casa na Rua Magnólia, no mesmo bairro.

O homem foi identificado pelas iniciais C.R.G.S., e contra ele havia mandado de prisão em aberto expedito pela 2ª Vara Criminal de Vilhena. Ele tem passagens pelos artigos 155 (furto), 157 (roubo) e violência doméstica.

O foragido estava agressivo aparentando estar sob efeito de drogas, sendo necessário o uso da força para contê-lo e algemá-lo, para preservar sua integridade física e dos policiais que efetuaram a prisão.